«Новая эра Bellator». Чемпионка организации Сайборг поздравила украинца Амосова с завоеванием титула

Крис Сайборг / Фото: Bellator

Украинец Ярослав Амосов (26-0) на турнире Bellator 260 победил экс-чемпиона организации Дугласа Лиму (32-9) и стал новым обладателям титула в полулегком весе.



Чемпионка организации в полулегком весе Крис Сайборг (24-2) в Twitter поздравила украинца с победой в титульном поединке:

26-0 @YaroslavAmosov congrats. it’s a new era @BellatorMMA and the champion has the best professional record in the sport @SHOsports