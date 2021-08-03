Президент Bellator: «Макки может победить чемпиона UFC Волкановски»
Новоиспеченный чемпион Bellator в скором будущем может подписать контракт с UFC
Американский полулегковес намерен наслаждаться завоеванием титула
3 августа 22:56
Эй Джей Макки / Фото - mmafighting.comНовоиспеченный чемпион Bellator в полулегком дивизионе Эй Джей Макки (18-0) высказался после победы над Патрисио Фрейре (32-5) в финале Гран-при полулегковесов, который состоялся в минувшие выходные на турнире Bellator 263 в Инглвуде (США), где ответил на вопрос о возможном подписании контракта в UFC.
Цитирует Макки MMA Junkie.
«Я не могу пока сказать, когда я перейду в UFC. Возможно это произойдет через шесть месяцев, а возможно через шесть лет. Я сейчас получаю очень хорошие гонорары за свои бои и меня все устраивает здесь. Так зачем мне что-то менять? Если сейчас Bellator даст мне возможность заключить рекламные контракты с разными компаниями, то я вообще не вижу смысла когда-либо отсюда уходить. Я абсолютно не тороплюсь с этим вопросом. У меня еще полно времени, я сильный и молодой. Сейчас я хочу просто наслаждаться своей победой и завоеванием титула, но в мои планы входит завоевание такого же пояса в легком дивизионе, поэтому еще предстоит многое сделать здесь и говорить о UFC слишком рано».
Напомним, что Макки победил Фрейре удушающим приемом в 1-м раунде.
Накануне президент Bellator Скотт Кокер заявил, что Макки способен побить любого оппонента, в том числе чемпиона UFC.
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