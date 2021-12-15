Сенсационная Пенья готова в начале 2022 года дать реванш Нуньес
Нуньес жаждет реванша с Пеньей. Экс-чемпионке UFC нужно время
Бразильянка не проигрывала с 2014 года
15 декабря 08:13
Нуньес и Пенья / Фото - mmafighting.comЧемпионка UFC в женском полулегком дивизионе и экс-обладательница титула в женском легчайшем весе Аманда Нуньес (21-5) заявила, что намерена выйти на реванш с Джулианной Пеньей (14-4), которая отобрала у нее пояс в легчайшем дивизионе на турнире UFC 269.
Цитирует Нуньес MMA Junkie.
«Вы действительно все думаете, что это поражение меня собьет с моего пути? Абсолютно нет, я принимаю этот реванш. Просто дайте немного времени, чтобы я собралась до кучи и я выйду сильнее, чем была в первом бою».
Пенья победила Нуньес удушающим приемом во 2-м раунде.
Напомним, Нуньес считается величайшей девушкой-бойцом в истории ММА. Это поражение стало для нее первым с сентября 2014 года. До поединка с Пеньей бразильянка находилась на серии из 12 побед, в ходе которой были биты Валентина Шевченко, Ронда Роузи, Крис Сайборг и Холли Холм.
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