Нуньес жаждет реванша с Пеньей. Экс-чемпионке UFC нужно время

Бразильянка не проигрывала с 2014 года





Нуньес и Пенья / Фото - mmafighting.com

«Вы действительно все думаете, что это поражение меня собьет с моего пути? Абсолютно нет, я принимаю этот реванш. Просто дайте немного времени, чтобы я собралась до кучи и я выйду сильнее, чем была в первом бою».

Чемпионка UFC в женском полулегком дивизионе и экс-обладательница титула в женском легчайшем весе(21-5) заявила, что намерена выйти на реванш с(14-4), которая отобрала у нее пояс в легчайшем дивизионе на турнире UFC 269.Цитирует НуньесНапомним, Нуньес считается величайшей девушкой-бойцом в истории ММА. Это поражение стало для нее первым с сентября 2014 года. До поединка с Пеньей бразильянка находилась на серии из 12 побед, в ходе которой были биты