Нурмагомедов: «Это была отличная работа, брат Ислам»

Фото: instagram.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего товарища Ислама Махачева (20-1) над бразильцем Тиаго Мойзесом (15-5) в мэйн-ивенте турнира UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе.

На этой фотке многих не хватает, вся команда выполнила феноменальную работу, и, конечно же, нужно отметить самого Ислама Махачева, который выполнял все инструкции как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки».