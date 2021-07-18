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Нурмагомедов: «Это была отличная работа, брат Ислам»

Хабиб прокомментировал победу Махачева над Мойзесом
MMA
13:30
Нурмагомедов: «Это была отличная работа, брат Ислам»
Фото: instagram.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на победу своего товарища Ислама Махачева (20-1) над бразильцем Тиаго Мойзесом (15-5) в мэйн-ивенте турнира UFC on ESPN 26 в Лас-Вегасе.

«Это была отличная работа, брат Ислам. Идем дальше. Еще один бой в этом году - и будет просто космос обстановка.

На этой фотке многих не хватает, вся команда выполнила феноменальную работу, и, конечно же, нужно отметить самого Ислама Махачева, который выполнял все инструкции как внутри клетки, так и снаружи во время подготовки».

Ислам Махачев «задушил» Тиаго Мойзеса в главном бою UFC on ESPN 26.

Рене Тер Велде
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Теги

Хабиб Нурмагомедов Ислам Махачев Тиаго Мойзес

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