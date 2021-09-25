«Он не до конца получил за то, что сделал». Вспоминаем, как Усик избил наглого соперника
Нурмагомедов поддержал Усика накануне боя против Джошуа
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18:11
Фото: UFC
Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посредством Instagram поддержал украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) перед его боем против обладателей титула WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):
«Удачи тебе, воин».
Напомним, на портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа, который состоится сегодня, 25 сентября.
На пресс-конференции украинец заявил, что в Лондоне будет твориться история, а также очень уважительно высказался в адрес Джошуа. Британец ответил тем же.
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