Нурмагомедов поддержал Усика накануне боя против Джошуа

Прямую трансляцию поединка смотрите на нашем сайте

Фото: UFC

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов посредством Instagram поддержал украинского боксера Александра Усика (18-0, 13 КО) перед его боем против обладателей титула WBA, WBO, IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО):

«Удачи тебе, воин».

Напомним, на портале XSPORT.ua будет доступна онлайн трансляция боя Усик – Джошуа, который состоится сегодня, 25 сентября.

На пресс-конференции украинец заявил, что в Лондоне будет твориться история, а также очень уважительно высказался в адрес Джошуа. Британец ответил тем же.