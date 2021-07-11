Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора: «Добро всегда побеждает зло»

Россиянин поделился мнением о поединке ирландца с Порье

Хабиб Нурмагомедов / фото - mmajunkie.usatoday.com

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Twitter поделился мнением об очередном поражении Конора Макгрегора (22-6) в реванше с Дастином Порье (28-6-1) на турнире UFC 264.

Напомним, ирландец получил перелом ноги в концовке первого раунда, после чего поединок был остановлен, а победа присуждена Порье, который выиграл свой третий бой кряду. Сразу после окончания схватки Хабиб обратился к социальным сетям, чтобы прокомментировать результат.

«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, что ты заберешь пояс к концу этого года».

Конор Макгрегор прокомментировал свое досрочное поражение в третьем бою с Дастином Порье.