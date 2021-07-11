Макгрегор - о поражении Порье: «Это еще не конец»
Нурмагомедов прокомментировал поражение Макгрегора: «Добро всегда побеждает зло»
Россиянин поделился мнением о поединке ирландца с Порье
09:30
Хабиб Нурмагомедов / фото - mmajunkie.usatoday.com
Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов в Twitter поделился мнением об очередном поражении Конора Макгрегора (22-6) в реванше с Дастином Порье (28-6-1) на турнире UFC 264.
Напомним, ирландец получил перелом ноги в концовке первого раунда, после чего поединок был остановлен, а победа присуждена Порье, который выиграл свой третий бой кряду. Сразу после окончания схватки Хабиб обратился к социальным сетям, чтобы прокомментировать результат.
«Добро всегда побеждает зло. Очень рад за Дастина. Надеюсь, что ты заберешь пояс к концу этого года».
Конор Макгрегор прокомментировал свое досрочное поражение в третьем бою с Дастином Порье.
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