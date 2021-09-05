Нурмагомедов: «Роналду намного круче Месси»

Хабиб Нурмагомедов / фото - РИА Спорт

Бывший чемпион UFC, россиянин Хабиб Нурмагомедов сравнил Криштиану Роналду и Лионеля Месси.

Криштиану уже 17 лет на вершине. В 2004 году он был в финале на Евро, а сейчас 2021-й, и он до сих пор забивает.

Такого феномена в футболе еще не было. Месси начал году в 2006-м, а первую Лигу чемпионов выиграл в 2009-м. Считаю, Месси на пике лет 12, а Криштиану – 17. Мое личное мнение – Криштиану намного круче».