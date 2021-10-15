Кормье – о поединке Махачев – Хукер: «Это самый сложный бой для обоих парней»
Нурмагомедов верит, что Махачев финишируется Хукера и выйдет на титульник
Бой состоится на турнире UFC 267
16:05
Фото: Getty Images
Бывший чемпион UFC в легком весе, который сейчас занимается тренерской деятельностью Хабиб Нурмагомедов считает, что после победы над Дэном Хукером (21-10) Ислама Махачев (20-1) должен будет драться за чемпионский пояс. Слова дагестанца приводит Fight Time:
«До поединка Махачкева осталось две недели. У него очень хороший соперник из Новой Зеландии, шестой номер в мире. Верю, что после того, как Ислам финиширует Хукера, он будет заслуживать бой за титул».
Бой Махачев – Хукер состоится 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби. Новозеландец, который согласился на поединок на коротком уведомлении, уверяет, что сделал это не ради денег и также рассчитывает получить титульник, в случае удачного для себя исхода боя.
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