О’Мэлли: «Мой боксерский бой с Джервонтой Дэвисом может стать грандиозным событием»
О’Мэлли не хочет выходить на поединок против Гарбрандта
Восходящая звезда UFC не намерен тратить время на экс-чемпиона
14 января 13:59
Шон О’Мэлли / Фото - mmajunkie.usatoday.comРейтинговый боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли (15-1) на подкасте Майкла Биспинга заявил, что не намерен выходить в октагон с экс-чемпионом организации Коди Гарбрандтом (12-5), проигравшим пять из своих последних шести поединков.
«Мне его жаль. Он проиграл много боев подряд, и я действительно не могу сказать о нем ничего плохого. Если я выйду туда и побью его… Я не вижу, чтобы это сильно помогло мне прямо сейчас».
«Если я выхожу туда и проигрываю Коди, который идет на серии 1-6, и его недавно нокаутировали, это нанесет мне очень серьезный ущерб. Я просто не думаю, этот бой возможен».
Напомним, Гарбрандт и О’Мэлли устроили жесткую перепалку на пресс-конференции перед турниром UFC 269.
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