Вера назвал О’Мэлли «китайской версией» Макгрегора
О’Мэлли отказался от поединка с Эдгаром на турнире UFC 268
Восходящая звезда UFC намерен драться в Лас-Вегасе
2 сентября 14:42
Шон О’Мэлли / Фото - mma-oracle.comАмериканский проспект легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли (14-1) назвал причину отказа от поединка с Фрэнки Эдгаром (24-9-1) 6 ноября на турнире UFC 268 в Нью-Йорке (США).
Цитирует О’Мэлли bjpenn.com.
«Если ты хочешь драться со мной в Нью-Йорке, а я этого не хочу, то я не буду выступать в Нью-Йорке – я ощущаю, что нахожусь в таком положении. Мне предложили бой с Фрэнки в Нью-Йорке, и я сказал, если он хочет, чтобы ему надрали задницу, я могу сделать это в Лас-Вегасе в декабре, спустя месяц. Однако им хотелось, чтобы Фрэнки подрался в Нью-Йорке, поэтому они дали ему Марлона Веру. Бой с Эдгаром был бы отличной возможностью для меня, но я не сильно об этом переживаю».
Напомним, на турнире UFC 264 О’Мэлли победил Криса Моутиньо техническим нокаутом.
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