Очень эмоционально. В UFC представили лучшие реакции комментаторов на нокауты за 2021-й год

Кормье, Роган и Аник могут своими эмоциями передать все происходящее в октагоне

В UFC на своем YouTube-канале опубликовали подборку самых ярких реакций комментаторов Даниэля Кормье, Джо Рогана и Джона Аника на досрочные победы за 2021-й год.







Напомним, ранее Джо Роган объяснил поражение доминирующей чемпионки UFC Аманды Нуньес в бою с Джулианой Пеньей.



Также ранее Роган отметил, что Конор Макгрегор настолько вырос в мышечной массе, что вскоре к нему наведается антидопинговый офицер USADA.







