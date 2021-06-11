Очередная неудача. Боец команды Хабиба в третий раз снялся с турнира UFC

Российский легковес не выйдет на поединок против Тайсона Нэма



Тагир Уланбеков / Фото - fighttime

«Хочу сообщить, что вот уже третий раз мне приходится сниматься с боя в связи с проблемами со здоровьем. Я был в хорошей форме, усердно готовился, но прихватил гайморит, который протекал в тяжелой форме, и это совершенно выбило меня из тренировочной колеи. Мне пришлось в течении недели сидеть на антибиотиках, сейчас я потихоньку иду на поправку! Надеюсь, в этому году я смогу выйти в клетку и порадовать вас!».

Российский боец наилегчайшего дивизиона UFC(13-1) сообщил в, что вынужден сняться с поединка против американца(20-12-1) из-за проблем со здоровьем.Отметим, что это уже третий случай для бойца команды, когда он не выходит на турнир UFC. До этого Уланбеков отказывался от выступлений по причине смерти наставникаНапомним, Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года, одержав победу над бразильцем. Что касается Нэма, то Тайсон в последний поединок провел в январе 2021 года, проиграв раздельным решением соотечественнику