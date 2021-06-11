Вот поэтому Сен-Пьер – великий. Такое на тренировках не делает ни Хабиб, ни Конор
Очередная неудача. Боец команды Хабиба в третий раз снялся с турнира UFC
Российский легковес не выйдет на поединок против Тайсона Нэма
14:30
Тагир Уланбеков / Фото - fighttimeРоссийский боец наилегчайшего дивизиона UFC Тагир Уланбеков (13-1) сообщил в Instagram, что вынужден сняться с поединка против американца Тайсона Нэма (20-12-1) из-за проблем со здоровьем.
«Хочу сообщить, что вот уже третий раз мне приходится сниматься с боя в связи с проблемами со здоровьем. Я был в хорошей форме, усердно готовился, но прихватил гайморит, который протекал в тяжелой форме, и это совершенно выбило меня из тренировочной колеи. Мне пришлось в течении недели сидеть на антибиотиках, сейчас я потихоньку иду на поправку! Надеюсь, в этому году я смогу выйти в клетку и порадовать вас!».
Отметим, что это уже третий случай для бойца команды Хабиба Нурмагомедова, когда он не выходит на турнир UFC. До этого Уланбеков отказывался от выступлений по причине смерти наставника Абдулманапа Нурмагомедова и из-за перелома носа.
Напомним, Уланбеков дебютировал в UFC в октябре 2020 года, одержав победу над бразильцем Бруно Сильвой. Что касается Нэма, то Тайсон в последний поединок провел в январе 2021 года, проиграв раздельным решением соотечественнику Мэтту Шнеллу.
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