Пауло Коста хочет вернуться в мае
«Я мог бы подраться с этим идиотом». Пауло Коста готов к поединку с Веттори
Бразилец жестко подколол своего визави
20:41
Пауло Коста / Фото - fight.ruТоповый итальянский боец среднего дивизиона UFC среднего веса Марвин Веттори (17-5-1) вызвал на поединок Пауло Косту (13-1) после того, как проиграл в бою чемпиону промоушена Исраэлю Адесанье (21-1) на турнире UFC 263.
На что Коста в Twitter ответил и опубликовал фото, на котором итальянец надел шорты задом наперед.
«Я мог бы подраться с этим идиотом, если он выйдет на бой вот так».
Напомним, накануне в Глендейле (США) Веттори проиграл Адесанье единогласным решением судей в главном поединке турнира UFC 263.
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