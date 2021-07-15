Волкановски: «Я верю, что в этот раз Макгрегор нокаутирует Порье»
Официально. Волкановски проведет защиту титула против Ортеги на турнире UFC 266
Мегафайт в полулегком дивизионе должен был состоятся еще в марте
08:58
Волкановски и Ортега / Фото - UFCЧемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Александр Волкановски (22-1) проведет следующую защиту титула против американца Брайана Ортеги (15-1).
Поединок официально анонсировал в интервью ESPN президент промоушена Дэйна Уайт. Бой станет главным событием турнира UFC 266, который пройдет 25 сентября.
Напомним, что изначально бойцы должны были встретиться 27 марта в рамках турнира UFC 260, однако поединок пришлось отменить, так как австралиец сдал положительный тест на коронавирус.
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