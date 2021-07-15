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Официально. Волкановски проведет защиту титула против Ортеги на турнире UFC 266

Мегафайт в полулегком дивизионе должен был состоятся еще в марте

MMA
08:58
Официально. Волкановски проведет защиту титула против Ортеги на турнире UFC 266
Волкановски и Ортега / Фото - UFC
Чемпион UFC в полулегком дивизионе австралиец Александр Волкановски (22-1) проведет следующую защиту титула против американца Брайана Ортеги (15-1).

Поединок официально анонсировал в интервью ESPN президент промоушена Дэйна Уайт. Бой станет главным событием турнира UFC 266, который пройдет 25 сентября.

Напомним, что изначально бойцы должны были встретиться 27 марта в рамках турнира UFC 260, однако поединок пришлось отменить, так как австралиец сдал положительный тест на коронавирус.

Владимир Кириченко
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Теги

Алекс Волкановски Брайан Ортега

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