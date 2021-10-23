Тимоти Джонсон: «Очень хотелось бы поймать Федора крепким ударом»
Олег Тактаров: Вряд ли Емельяненко является фаворитом в бою с Джонсоном
Ветеран ММА – о поединке на турнире Bellator 269
15:58
Олег Тактаров / Фото - rsport.ria.ruРоссийский ветеран ММА Олег Тактаров высказался по поводу грядущего поединка между своим легендарным соотечественником Федором Емельяненко (39-6) и американцем Тимоти Джонсоном (15-7).
«Я очень сильно переживаю и не хотел бы смотреть этот бой. Тимоти очень сильный боец. Я надеюсь, что он не будет готов к этому бою. У них огромная разница в возрасте, девять лет. Джонсону – 36 и Федору – 45. Я очень переживаю за такие вещи, впечатлительным лучше не смотреть, вряд ли Емельяненко является фаворитом в этом бою».
Напомним, поединок между бойцами состоится 23 октября в главном событии турнира Bellator 269 в Москве.
Текстовую онлайн трансляцию главного поединка ивента смотрите на нашем сайте. Примерное начало – 22:00.
Превью боя Федор – Тимоти от сайта XSPORT.
Комментарии 0