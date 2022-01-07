«Киборг», Емельяненко и другие. В Bellator показали свои лучшие нокауты за 2021-й год
Олейник: «Федор Емельяненко за две-три минуты разбил бы Леснара»
Алексей отметил, что масса не помогла бы Броку с Федором
07 января 17:39
Алексей Олейник / Фото: Eurosport
Ветеран тяжелого веса UFC Алексей Олейник высказался о поединке легендарного Федора Емельяненко и экс-чемпиона UFC Брока Леснара, когда в этом бое был заинтересован Дэйна Уайт.
«Не думаю, что Брок Леснар что-то сделал Федору. У него атаки опасные продолжаются только две-три минуты. Ну придавил бы за счет массы к сетке или к полу – и что? Приемы он не делал, а забивать Федора особо никому не удавалось. Думаю, Федор начал бы его гонять и минуты за две-три разбил бы Леснара».
Напомним, ранее Емельяненко назвал сроки завершения своей бойцовской карьеры.
Комментарии 0