Спивак заменит Олейника в бою с Харди на турнире UFC 270
Олейник не допущен к боям из-за последствий ДТП. Ветеран ММА должен был выступить на UFC 270
Россиянин хотел выступить на ивенте 22 января
15 января 14:49
Алексей Олейник / Фото - eurosportВетеран тяжелого дивизиона UFC Алексей Олейник (59-16-1) 6 января попал в ДТП, из-за которого врачи не разрешили ему в течение месяца выходить в октагон. Об этом сообщили в команде россиянина.
«Алексея отстранили на месяц после ДТП. Сам он хотел выйти на бой, однако врачи были против».
Бой с американцем Грегом Харди 22 января, который должен состояться в рамках UFC 270 был отменен. На замену россиянину согласился выйти Сергей Спивак, однако Харди отказался от боя с ним из-за травмы пальца.
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