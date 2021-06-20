Олейник: «Уже сложно чем-то удивить в бою»

Алексей Олейник / Фото: Инстаграм

Представляющий Россию бывший украинец Алексей Олейник (59-16-1) прокомментировал поражение от Сергея Спивака (13-2).



Я 25 лет делюсь своей техникой, и, конечно, уже сложно чем-то удивить в бою, но изменять своим правилам я уже не буду.

Жив, здоров, всем вам — достойных деяний. Сегодня мне 44».