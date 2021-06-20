Олейник: «Я постараюсь задушить Спивака»
Олейник: «Уже сложно чем-то удивить в бою»
Но Алексей продолжит гнуть свою линию
13:29
Алексей Олейник / Фото: Инстаграм
Представляющий Россию бывший украинец Алексей Олейник (59-16-1) прокомментировал поражение от Сергея Спивака (13-2).
«Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо UFC, спасибо сопернику за достойный бой.
Я 25 лет делюсь своей техникой, и, конечно, уже сложно чем-то удивить в бою, но изменять своим правилам я уже не буду.
Жив, здоров, всем вам — достойных деяний. Сегодня мне 44».
Напомним, ранее Спивак рассказал, как смог победить Олейника.
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