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Олейник: «Уже сложно чем-то удивить в бою»

Но Алексей продолжит гнуть свою линию

MMA
13:29
Олейник: «Уже сложно чем-то удивить в бою»
Алексей Олейник / Фото: Инстаграм

Представляющий Россию бывший украинец Алексей Олейник (59-16-1) прокомментировал поражение от Сергея Спивака (13-2).

«Спасибо всем, кто меня поддерживал, спасибо UFC, спасибо сопернику за достойный бой.

Я 25 лет делюсь своей техникой, и, конечно, уже сложно чем-то удивить в бою, но изменять своим правилам я уже не буду.

Жив, здоров, всем вам — достойных деяний. Сегодня мне 44».

Напомним, ранее Спивак рассказал, как смог победить Олейника.

Карен Агабекян
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