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Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC

Гейблу Стивсону всего 21 год

MMA
20:50
Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
Гейбл Стивсон / Фото: getty images

Молодой Олимпийский чемпион-2020 по вольной борьбу Гейбл Стивсон заявил о наперении перейти в смешанные единоборства.  Слова американца приводит портал MMAFighting.com.

«Я фанат ММА. У меня есть золото ОИ-2020 и я сейчас самый опасный борец на планете. Почему бы мне не стать самым опасным чемпионом UFC в тяжелом весе?

Уверен, что если к моей борьбе добавить ударку, то смогу стать чемпионом UFC менее чем за 18 месяцев. Я могу доминировать на пути через весь тяжелый дивизион».

Напомним, ранее от перехода в MMA отказался олимпийский чемпионв весе до 97 Абдулрашид Садулаев.

Карен Агабекян
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