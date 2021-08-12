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Олимпийский чемпион по борьбе анонсировал переход в UFC
Гейблу Стивсону всего 21 год
20:50
Гейбл Стивсон / Фото: getty images
Молодой Олимпийский чемпион-2020 по вольной борьбу Гейбл Стивсон
заявил о наперении перейти в смешанные единоборства. Слова американца приводит портал MMAFighting.com.
«Я фанат ММА. У меня есть золото ОИ-2020 и я сейчас самый опасный борец на планете. Почему бы мне не стать самым опасным чемпионом UFC в тяжелом весе?
Уверен, что если к моей борьбе добавить ударку, то смогу стать чемпионом UFC менее чем за 18 месяцев. Я могу доминировать на пути через весь тяжелый дивизион».
Напомним, ранее от перехода в MMA отказался олимпийский чемпионв весе до 97 Абдулрашид Садулаев.
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