Оливейра о бое с Порье: «Я иду за быстрой развязкой, за нокаутом, за сабмишеном»
Оливейра: «12 декабря я шокирую весь мир, финишировав Порье в первом раунде»
Чарльз рассказал о своей мечте в MMA
13:35
Чарльз Оливейра / Фото: Sportskeeda
Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8) высказался о бое с Дастином Порье
(28-6). Слова бразильца приводит портал bloodyelbow.com.
«12 декабря я шокирую весь мир, финишировав Порье в первом раунде. К нему, как и ко всем другим бойцам легкого веса, я испытываю огромное уважение. Но сейчас мои цели важнее. Я снова шокирую мир, а затем исполню свою мечту – попрошу выстроить всех претендентов в очередь и выдавать мне их по одному. Со временем я побью их всех.
Я хочу, чтобы люди во мне сомневались, поскольку каждый раз, когда я буду побеждать, они будут стоя мне аплодировать. И затем весь мир начнет называть Чарльза монстром. Но он не монстр, он просто не такой, как все».
Напомним, 12 декабря на турнире UFC 269 чемпион легкого веса бразилец Чарльз Оливейра сразится с Дастином Порье. Онлайн трансляция будет доступна на нашем сайте.
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