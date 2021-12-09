Оливейра: «12 декабря я шокирую весь мир, финишировав Порье в первом раунде»

Чарльз Оливейра / Фото: Sportskeeda

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8) высказался о бое с Дастином Порье (28-6). Слова бразильца приводит портал bloodyelbow.com.



Я хочу, чтобы люди во мне сомневались, поскольку каждый раз, когда я буду побеждать, они будут стоя мне аплодировать. И затем весь мир начнет называть Чарльза монстром. Но он не монстр, он просто не такой, как все».