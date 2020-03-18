Гэтжи может вернуться в октагон боем против Чендлера
Оливейра и Чендлер сойдуться в борьбе за пояс UFC в легком весе, оставленный Хабибом
Поединок за титул «короля» дивизиона состоится на турнире UFC 262
09:41
Чендлер и Оливейра / Фото - overtimeheroicsТоповый бразильский боец Чарльз Оливейра (30-8) и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер (22-5) оспорят титул UFC в легком дивизионе, который оставил вакантным россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает официальный Twitter ESPN MMA со ссылкой на слова президента UFC Дэйны Уайта.
Мегафайт Оливейра – Чендлер состоится на турнире UFC 262, который пройдет в ночь с 15 на 16 мая.
Acknowledging Khabib's retirement, Dana White tells @bokamotoESPN that Charles Oliveira and Michael Chandler will fight for the vacant lightweight championship at UFC 262 on May 15 pic.twitter.com/tHCZz2TQqj— ESPN MMA (@espnmma) March 19, 2021
Напомним, Чендлер провел в UFC лишь один бой, нокаутировав новозеландца Дэна Хукера, после чего поднялся на четвертое место в рейтинге легкого веса.
Что касается Оливейры, то в своем последнем поединке он деклассировал топового американца Тони Фергюсона.