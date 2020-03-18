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Оливейра и Чендлер сойдуться в борьбе за пояс UFC в легком весе, оставленный Хабибом

Поединок за титул «короля» дивизиона состоится на турнире UFC 262
MMA
09:41
Оливейра и Чендлер сойдуться в борьбе за пояс UFC в легком весе, оставленный Хабибом
Чендлер и Оливейра / Фото - overtimeheroics
Топовый бразильский боец Чарльз Оливейра (30-8) и экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер (22-5) оспорят титул UFC в легком дивизионе, который оставил вакантным россиянин Хабиб Нурмагомедов. Об этом сообщает официальный Twitter ESPN MMA со ссылкой на слова президента UFC Дэйны Уайта.

Мегафайт Оливейра – Чендлер состоится на турнире UFC 262, который пройдет в ночь с 15 на 16 мая.



Напомним, Чендлер провел в UFC лишь один бой, нокаутировав новозеландца Дэна Хукера, после чего поднялся на четвертое место в рейтинге легкого веса.

Что касается Оливейры, то в своем последнем поединке он деклассировал топового американца Тони Фергюсона.
Владимир Кириченко
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Майкл Чендлер Хабиб Нурмагомедов Чарльз Оливейра

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