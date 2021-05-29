Оливейра: «В самом начале я уже раздумывал над тем, чтобы сдаться»
Оливейра намерен спуститься в полулегкий дивизион ради титульного поединка
Бразилец хочет стать чемпионом UFC в двух весовых категориях
07:57
Чарльз Оливейра / Фото - randeebow-images.blogspot.comЧемпион UFC в легкой весовой категории (до 70 кг), бразилец Чарльз Оливейра (31-8-1), большую часть карьеры провел в полулегком дивизионе (до 65 кг), заявил, что намерен сбросить еще 5 кг ради титульного поединка.
Цитирует Оливейру bjpenn.com.
«Если бы у меня была возможность сразу же сразиться за титул и успеть подготовиться, то я бы согласился. Сейчас у меня есть хороший диетолог. Моя команда помогла бы мне решиться на этот шаг. Но, повторюсь, только если мне предложат сразиться за титул».
Ранее Оливейра поделился мнением о непобежденном предшественнике Хабибе Нурмагомедове.
Комментарии 0