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Оливейра - о поединке с Порье: «Я чемпион, и за мной должны бегать, а не наоборот»

Бразилец поделился мнением насчет возможного боя с «Бриллиантом»
MMA
22 июля 20:30
Оливейра - о поединке с Порье: «Я чемпион, и за мной должны бегать, а не наоборот»
Чарльз Оливейра / фото - mmajunkie.usatoday.com

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился мнением насчет возможного боя с Дастином Порье в конце года.

Чарльза цитирует MMA Fighting:

«Думаю, Дастин дрался с Конором, потому что знал, что заработает много денег. Он отказался от боя за пояс, чтобы драться за деньги. Но Дастин знал, что будет следующим на очереди.

Думаю, бой с Нейтом Диазом тоже принесет ему много денег, но в чем логика? Считаю, что лучший бой — это поединок Оливейра — Порье. Я чемпион, и за мной должны бегать, а не наоборот.

Я верю в свою ударную мощь, но считаю, что могу заставить Дастина сдаться. Сначала я нанесу ему большой урон в стойке, а затем заставлю сдаться.

Это будет война, это будет отличная схватка. Дастин заслуживает большого уважения, у него тяжелые удары и отличное джиу-джитсу, так что это будет великолепный поединок, но я верю в свою победу».

Чарльз Оливейра сообщил, когда состоится бой с Дастином Порье.

Рене Тер Велде
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Теги

Чарльз Оливейра Дастин Порье

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