Оливейра - о поединке с Порье: «Я чемпион, и за мной должны бегать, а не наоборот»

Чарльз Оливейра / фото - mmajunkie.usatoday.com

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра поделился мнением насчет возможного боя с Дастином Порье в конце года.

Чарльза цитирует MMA Fighting:

Думаю, бой с Нейтом Диазом тоже принесет ему много денег, но в чем логика? Считаю, что лучший бой — это поединок Оливейра — Порье. Я чемпион, и за мной должны бегать, а не наоборот.

Я верю в свою ударную мощь, но считаю, что могу заставить Дастина сдаться. Сначала я нанесу ему большой урон в стойке, а затем заставлю сдаться.

Это будет война, это будет отличная схватка. Дастин заслуживает большого уважения, у него тяжелые удары и отличное джиу-джитсу, так что это будет великолепный поединок, но я верю в свою победу».