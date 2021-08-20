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Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»

Бразилец понимает выбор Дастина, который может встретиться с Нейтом, вместо титульного боя
MMA
19:35
Оливейра - о желании Порье драться с Диасом: «Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги»
Чарльз Оливейра / фото - mmajunkie.usatoday.com

Чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра (31-8-1) заявил, что понимает выбор Дастина Порье (28-6), который может подраться с Нейтом Диасом (20-13) вместо титульного противостояния.

Бразильца цитирует портал mmafighting.com:

«Сегодня никто не думает о титуле, все хотят деньги. Бой с Конором принес Дастин много денег, бой с Диасом также денежный. Мы люди, выбор у каждого свой. Для меня всегда целью был пояс UFC, я тоже хочу зарабатывать деньги. Если Порье согласится на бой с Диасом, разве он ошибается? Нет. Каждый должен выбирать то, что ему подходит».

Чарльз Оливейра поделился мнением насчет возможного боя с Дастином Порье в конце года.

Рене Тер Велде
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Чарльз Оливейра Дастин Порье Нэйт Диас

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