Дариуш намерен встретиться с победителем титульного боя Оливейра – Порье
Оливейра: «Выступление Гэтжи в бою с Хабибом – самое отвратительное, что я когда-либо видел»
Чемпион UFC – о поединке годичной давности
19:22
Чарльз Оливейра / Фото - si.comЧемпион UFC в легком дивизионе Чарльз Оливейра (31-8-1) поделился воспоминаниями от противостояния между Джастином Гэтжи (28-6) и Хабибом Нурмагомедовым в октябре минувшего года.
Цитирует бразильца MMA Fighting.
«Гэтжи называет меня тем, кто сдается в боях ментально, хотя Майкл Чендлер потряс меня и потом три минуты не мог добить в партере. Когда же я потряс Чендлера, через несколько секунд он уже был в отключке».
«Все мы видели последний бой Гэтжи. Его выступление в бою с Хабибом Нурмагомедовым – самое отвратительное, что я когда-либо видел. Он просто умер там. Джастин устал уже в конце первого раунда».
Напомним, 6 ноября на турнире UFC 268 Гэтжи проведет поединок с Майклом Чендлером, а Оливейра 11 декабря на UFC 269 выйдет в октагон с Дастином Порье.
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