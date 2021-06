Он его гладил или бил? Тяжеловес нокаутировал соперника плюшевыми ударами

Самый медленный нокаут в истории

История

Мариуш Пудзяновский / Фото - Sport Onet

Главным событием турнира по смешанным единоборствам KSW 61: To Fight or Not To Fight в польском Гданьске стало противостояние пятикратного обладателя титула «Самый сильный человек мира», стронгмена Мариуша Пудзяновского и еще одного поляка Лукаша Юрковского.

Бой проходил в тяжелой весовой категории – до 120 кг.

Пудзяновский неубедительно выглядел в стартовом раунде и проиграл его, но заметно активизировался во втором, а в начале третьего перевел соперника в партер. Он лег на Юрковского, заблокировал ему руки и пытался добить, но делал это довольно странно – удары были очень медленными, как будто в замедленной съемке.

Под этими плюшевыми ударами Юрковский пролежал практически две минуты, но не имел возможности освободиться, после чего судья остановил его мучения.

44-летнему Пудзяновскому присудили победу техническим нокаутом. Она стала для него уже третьей подряд, его рекорд – 15-7.

