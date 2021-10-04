Сантос – после победы над Уокером: «Дэйна, давай обсудим мой новый контракт с UFC»
Опытнейшая бразильянка Коррейя объявила о завершении карьеры в ММА
В последнем поединке девушка проиграла Росе на турнире UFC Fight Night 193
09:59
Бет Коррейя / Фото - UFCБразильский боец женского легчайшего дивизиона UFC Бет Коррейя (11-6-1) сообщила, что завершает свою профессиональную карьеру после поражения от своей соотечественницы Кэрол Росы (15-3) на турнире UFC Fight Night 193.
Цитирует Коррейю BJ Penn.
«Это очень эмоциональный момент для меня. У меня было много моментов дежавю во время этого боя [с Кэрол Роса]. Я могу только поблагодарить UFC за все возможности, которые они мне предоставили. Я проделала слишком длинный путь в этом спорте и видимо пришло время заканчивать».
Напомним, что 38-летняя Коррея проиграла Росе единогласным решением судей по итогам трех раундов.
Стоит отметить, что бразильянка за свое 8-летнее нахождение в UFC дралась с такими звездными экс-чемпионками, как: Ронда Роузи и Холли Холм.
Все результаты турнира UFC Fight Night 193.
Комментарии 0