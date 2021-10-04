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Тема дняЛопес год назад победил Ломаченко, но все еще не провел ни одного боя. Почему его поединок сорвался?
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Опытнейшая бразильянка Коррейя объявила о завершении карьеры в ММА

В последнем поединке девушка проиграла Росе на турнире UFC Fight Night 193

MMA
09:59
Опытнейшая бразильянка Коррейя объявила о завершении карьеры в ММА
Бет Коррейя / Фото - UFC
Бразильский боец женского легчайшего дивизиона UFC Бет Коррейя (11-6-1) сообщила, что завершает свою профессиональную карьеру после поражения от своей соотечественницы Кэрол Росы (15-3) на турнире UFC Fight Night 193.

Цитирует Коррейю BJ Penn.

«Это очень эмоциональный момент для меня. У меня было много моментов дежавю во время этого боя [с Кэрол Роса]. Я могу только поблагодарить UFC за все возможности, которые они мне предоставили. Я проделала слишком длинный путь в этом спорте и видимо пришло время заканчивать».


Напомним, что 38-летняя Коррея проиграла Росе единогласным решением судей по итогам трех раундов. 

Стоит отметить, что бразильянка за свое 8-летнее нахождение в UFC дралась с такими звездными экс-чемпионками, как: Ронда Роузи и Холли Холм.

Все результаты турнира UFC Fight Night 193.
Владимир Кириченко
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