Опытнейшая бразильянка Коррейя объявила о завершении карьеры в ММА

В последнем поединке девушка проиграла Росе на турнире UFC Fight Night 193





Бет Коррейя / Фото - UFC

«Это очень эмоциональный момент для меня. У меня было много моментов дежавю во время этого боя [с Кэрол Роса]. Я могу только поблагодарить UFC за все возможности, которые они мне предоставили. Я проделала слишком длинный путь в этом спорте и видимо пришло время заканчивать».

Бразильский боец женского легчайшего дивизиона UFC(11-6-1) сообщила, что завершает свою профессиональную карьеру после поражения от своей соотечественницы(15-3) на турнире UFC Fight Night 193.Цитирует КоррейюНапомним, что 38-летняя Коррея проиграла Росе единогласным решением судей по итогам трех раундов.Стоит отметить, что бразильянка за свое 8-летнее нахождение в UFC дралась с такими звездными экс-чемпионками, как: Ронда Роузи и Холли Холм.