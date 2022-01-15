Орловский вышел на второе место по количеству побед в UFC
Орловский идет к рекорду UFC. Экс-чемпион лиги следующий поединок проведет 12 февраля
Известно имя соперника белорусского ветерана ММА
15 января 13:00
Андрей Орловский / Фото - eurosportВетеран ММА Андрей Орловский (32-20) продолжает идти к невероятному достижению – рекорду по наибольшему количеству поединков в истории UFC.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский следующий бой проведет с американцем Джаредом Вандераа (12-5) на турнире UFC 271, который состоится 12 февраля на арене Toyota Center в Хьюстоне (штат Техас, США). Об этом сообщает MMA Junkie.
Для белоруса поединок с Вандераа станет уже 37-м под эгидой ведущего ММА-промоушна мира. «Питбуль» является одним из самых возрастных бойцов ростера.
Свой последний поединок Орловский провел на турнире UFC Fight Night 195, где одержал победу над бразильцем Карлосом Фелипе (11-2) единогласным решением судей.
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