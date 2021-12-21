Петр Ян – о поединке с Макгрегором: «Забудьте пока, я боксом с 2013 года не занимался»
Петр Ян начал подготовку к реваншу с Стерлингом
Россиянин намерен отобрать у американца титул чемпиона UFC
21 декабря 19:40
Петр Ян / фото - Getty Images
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), россиянин Петр Ян (15-2) начал подготовку к долгожданному реваншу с действующим обладателем титула, американцем Алджамейном Стерлингом (20-3).
Алджамейн Стерлинг заговорил о возможном переходе в следующий дивизион.
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