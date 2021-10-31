Петр Ян победил Сандхагена решением судей на UFC 267

Россиянин завоевал временный титул в легчайшем весе

Фото: mmafighting.com

В Абу-Даби на Etihad Arena состоялся ко-мэйн ивент турнира UFC 267, в котором экс-чемпион Петр Ян (16-2) оспорил временный титул в легчайшем дивизионе с третьим номером рейтинга Кори Сандхагеном (14-4), который получил эту возможность после того, как Алджамейн Стерлинг (20-3) решил отказаться от реванша с россиянином.

Много двигаясь по октагону, Сандхаген отбивал переднюю ногу Яна, попутно сбивая с толку джебом. Экс-чемпион огрызался своими лоу-киками, пытаясь достать оппонента кроссом, который ему приходилось выбрасывать издалека, так как американец постоянно разрывал дистанцию. Сандхаген пробовал несколько раз перевести Яна в партер, но из этого ничего не вышло.

Со второго раунда россиянин стал понемногу нащупывать свой ритм, все чаще цепляя американца при сближении. Сандхаген переключился на работу по корпусу, тогда как Ян постоянно подпирал оппонента к сетке, добавив к своему боксу хлесткие мидл-кики. В третьей пятиминутке Ян сумел отправить Сандхагена в нокдаун, пробив комбинацию из бэк-фиста и оверхенда.

Бойцы ни секунды не сбавляли темп, демонстрируя отточенную технику. У Сандхагена прошло несколько успешных тейкдаунов, однако он никак не мог удержать оппонента на земле. Ян умело перекрывался блоком, не давая ударам американца причинить себе большой ущерб. При этом Сандхаген продолжал подрубать ногу россиянина лоу-киками, но это никак не влияло на прессинг со стороны экс-чемпиона. На последних секундах Ян сумел приложиться точным спиннинг-киком, заставив публику и комментаторов буквально взорваться от восторга.

Таким образом, Петр Ян победил Кори Сандхагена единогласным решением судей (49-46, 49-46, 49-46)