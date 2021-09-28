Стерлинг сообщил, что у него нет травмы

Алджамейн Стерлинг / Фото: Инстаграм

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг (20-3) в Instagram рассказал о причинах отмены боя с Петром Яном (15-2).



Ситуация сложная, поскольку речь идет о шее! Сейчас мне уже лучше, чем когда-либо – просыпаюсь утром и не чувствую боли из-за проблем с защемлением нерва, которые были у меня последние 10 и более лет.

Тренировки идут хорошо, но я изо пытаюсь заставить свое тело работать в спарринге больше двух раундов. Затем наступает усталость и спазмы. Хирург говорит, что это связано с тем, что нервы еще восстанавливаются после старой травмы и недавней операции. Я ничего не могу с этим сделать, кроме как выйти на бой другой версией себя и рискнуть тем, что было достигнуто операцией, а может, и снова получить серьезную травму!

Сначала я хотел выступить в декабре, но бой запланировали раньше. К сожалению, мое тело со мной не соглашается, и я попросил об отсрочке, попросил Петра Яна подождать, чтобы стать первым человеком, который надрал бы ему зад в UFC».