Петр Ян о переносе боя со Стерлингом: «UFC просто не хочет, чтобы фальшивый чемпион возглавлял шоу»
Петр Ян показал, как проходит его подготовка с реваншу со Стерлингом
Временный чемпион в легчайшем весе хочет вернуть себе полноценный титул
14 января 08:15
Петр Ян / фото - Getty Images
Временный чемпион UFC в легчайшем весе, россиянин Петр Ян (15-2) показал, как проходит его тренировочный лагерь перед реваншем с Алджамейном Стерлингом (20-3).
«Таиланд – это атмосфера, которая дает силы и желание тренироваться. Это главное – правильные люди, правильная энергия, которую я направляю в нужное русло».
Напомним, реванш Стерлинга и Петра Яна состоится на UFC 273.
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