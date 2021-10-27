Петр Ян: «Я не буду проводить реванш со Стерлингом, если заберу временный пояс в бою с Сандхагеном»

Россиянин не доволен тем, что американец избежал второго поединка

Петр Ян / фото - UFC Экс-чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян (15-2) признался, что не заинтересован в реванше с Алджамейном Стерлингом (20-3), если он заполучит временный чемпионский пояс на UFC 267. Цитирует Яна пресс-служба UFC. «Нет, я не раздражен. У меня цель осталась прежняя – пояс. Мне неважно, с кем драться. Вы же знаете, что реванш нужен Стерлингу, чтобы доказать, что он что-то может. Мне реванш с ним неинтересен, если в эту субботу у меня будет пояс. Вы все знаете, что он сбежал. Стерлинг мог драться, мог сделать операцию до или после поединка. Эта травма была у него на протяжении десяти лет, но именно в этот момент он решил это сделать. Для меня неважно, сделал ли он это специально. Я не хочу об этом думать. Вообще не хочу думать о нем. Все вопросы к UFC. Мне без разницы, что с ним будут делать. У меня бой в субботу за пояс». В субботу, 30-го октября, на турнире UFC 267 в Абу-Даби Ян подерется с Кори Сандзагеном (14-1) за временный титул чемпиона легчайшего веса. Напомним, Ян заявил, что был бы не прочь потренироваться с Василием Ломаченко.