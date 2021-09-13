Амосов попал на доску почета одного из лучших в мире спортзалов
Пейдж назвал главный плюс предстоящего реванша с Дугласом Лимой
Поединок состоится на территории Великобритании
13 сентября 12:20
Майкл Пейдж / Фото - mmamaniaПопулярный британский полусредневес Bellator Майкл Пейдж (19-1) поделился ожиданиями от предстоящего реванша с экс-чемпионом дивизиона Дугласом Лимой (32-9).
Цитирует Пейджа Kilburntimes.
«Для меня это очень особенный бой, потому что он пройдет в Лондоне. Армия моих фанатов поддерживала меня еще перед нашим первым боем и все ждали от меня победы, но в итоге случилось поражение. Им было очень больно от этого, поэтому все с нетерпением ждут нашего реванша. Бой пройдет на моей территории, и это огромный плюс. Каждый раз, когда толпа болеет против тебя, и аплодирует каждому успеху твоего соперника, то это очень сильно давит с психологической точки. Поддержка фанатов – главный импульс моей победы в реванше».
Напомним, что реванш между Пейджем и Лимой состоится 1 октября в Лондоне в главном событии турнира Bellator 267.
В своем последнем поединке Лима единогласным решением проиграл украинцу Ярославу Амосову (26-0), тем самым потеряв титул.
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