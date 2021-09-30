Лима и Пейдж провели первую битву взглядов перед реваншем
Пейдж: «Я просто должен делать свою работу и избавиться от Лимы как можно скорее»
Британский полусредневес – о поединке на турнире Bellator 267
30 сентября 17:57
Майкл Пейдж / Фото - sportssiteБританский боец ММА Майкл Пейдж (19-1) прокомментировал грядущий реванш с экс-чемпионом Bellator в полусреднем дивизионе бразильцем Дугласом Лимой (32-9).
Цитирует Пейджа mmajunkie.usatoday.com.
«Я участвую в различных соревнованиях с пяти лет. Хотя я не привык проигрывать, особенно в ММА, но мне не один раз надирали задницу. Каждые выходные у нас были соревнование. В конце концов, пришло время, когда я начал бить людей, которым удалось победить меня раньше. Так что я нормально отношусь к поражениям, и я привык возвращать долг. Сейчас ничего не изменилось с того времени».
«Я знаю, на что способен. Также искренне верю в свои способности и верю в то, что произойдет в пятницу. Кому-то будет плохо и это точно моему сопернику. Для меня это случай, когда я должен делать то, что у меня получается лучше всего. Я знаю время, которое должен использовать для нанесения ударов, знаю дистанцию, с которой должен действовать. Я просто должен делать свою работу и избавиться от Лимы, как можно скорее. Дуглас столкнется в этом бою с чем-то ужасным».
Поединок Лимы и Пейджа состоится 1 октября в Лондоне на турнире Bellator 267.
Первый бой Лимы и Пейджа прошел 11 мая 2019 года и тогда Дуглас нокаутировал Майкла во втором раунде.
Свой последний бой бразилец провел 11 июня текущего года, проиграв решением украинцу Ярослав Амосову.
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