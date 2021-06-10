PFL 4: Дебют чемпионки мира по боксу Шилдс в MMA и бои мировой топ-лиги на XSPORT

Лига продолжает разыгрывать Гран-при за $1 млн





Превью

В ночь на 11 июня в Атлантик-Сити состоится четвертый турнир третьего сезона лиги PFL. Главным событием шоу станет дебют абсолютной чемпионки мира в профессиональном боксе и двукратной олимпийской чемпионки в аматорах Кларессы Шилдс в MMA.



Зачем Кларессе все это? Американка пришла в смешанные единоборства за популярностью. Боксер считает, что для нее это новый и приносящий хорошие деньги вызов и поэтому ею был подписан контракт с PFL. При этом, чемпионке мира позволено совмещать карьеру MMA и боксе. Но самое интересное то, что Шилдс ничего не потеряет в плане репутации, поскольку она пришла из другого вида спорта, не обучена борьбе, и все это прекрасно понимают.

Шилдс в течение нескольких месяцев готовилась к своему дебюту в MMA. Поскольку мы видели, как Кларесса тренируется с Джоном Джонсом, то можем предположить, что она готовилась в Jackson Wink MMA Academy в Альбукерке. В начале 2010-х этот зал был одним из самых топовых для бойцов MMA, но сейчас переживает не лучшие времена с кризисом идей и бойцов. Они даже хороших спаррингов не могли даль Шилдс кроме Холли Холм.





Для дебюта в MMA Шилдс выбрали проходную соперницу – Бритни Элкин (3-6). Как ни странно, оппонентка чемпионки мира по боксу – слаба в борьбе, ведь ее трижды побеждали приемами. Еще дважды она уступала нокаутами и один раз решением Также Элкин имеет одну победу ТКО, и дважды судейским вердиктом.

Сейчас Бритни идет на серии из трех поражений от Аманды Белл, Кайлы Харрисон и Бобби Джо Далзил. Отметим, что олимпийская чемпионка по дзюдо Харрисон также дебютировала в MMA боем против Бритни и тогда поймала соперницу на армбар. Будет эпично, если она проиграет от второй соперницы с золотой медалью Олимпиады.

Также отметим, что Элкин провела свой последний поединок в январе 2019 года и сложно сказать о том, в какой форме она будет, поскольку простой очень большой. Однако Бритни за счет опыта может считаться фаворитом предстоящего поединка, поскольку мы не видели Шилдс в MMA. Не стоит удивляться, если Кларесса проиграет болевым приемом или победит нокаутом, поскольку в смешанных единоборствах она – непрочитанная книга и нам очень сложно делать прогноз.

Также на турнире свой второй бой в PFL должен был провести экс-чемпион UFC Энтони Петтис (24-11), но за сутки до боя он заболел и был снят с карда. Теперь у Энтони запланирован поединок на 25 июня. Соперник «Шоутайма» Алекс Мартинес (8-0) 11-го июня подерется с бразильцем Натаном Шульте (20-4-1), прервавшим в последнем поединке с Марчином Хелдом серию из семи побед.





Место второго по значимости поединка заняла встреча Клэя Колларда (19-8) и Джоилтона Люттербаха (34-9).

О Колларде узнали еще со времен UFC, когда он проиграл три из четырех поединков и был уволен. В первом поединке у Дэйны Уайта его нокаутировал Макс Холловэй. Затем у Клэя было затишье во второсортных промоушенах до перехода в PFL и победы решением судей над Петтисом.

Люттербах имеет большой опыт выступлений в европейских промоушенах и только в нынешнем сезоне дебютировал в PFL, проиграв раздельным решением судей Раушу Манфио. По этому бою отметим, что у Колларда больше опыта выступлений с бойцами высокого уровня и очень неудобный стиль, то существует большая вероятность, что Джоилтона ждет второе поражение подряд.

Файт-кард турнра:

Легкий вес, до 70 кг. Кларесса Шилдс (0-0) vs Бриттни Элкин (3-6);

Легкий вес, до 70 кг. Клей Коллард (19-8) vs Джоилтон Люттербах (34-9);

Полулегкий вес, до 66 кг. Бубба Дженкинс (15-4) vs Бобби Моффетт (13-5);

Полулегкий вес, до 66 кг. Брендан Лафнейн (20-3) vs Тайлер Даймонд (12-1);

Легкий вес, до 70 кг. Натан Шулте (20-4-1) vs Алекс Мартинес (8-0);

Легкий вес, до 70 кг. Марцин Хелд (27-7) vs Оливье Обин-Месье (11-5);

Легкий вес, до 70 кг. Ахмед Алиев (20-6) vs Лоик Раджабов (13-3-1);

Полулегкий вес, до 66 кг. Шеймон Мораеш (11-5) vs Джесси Стирн (11-4);

Полулегкий вес, до 66 кг. Арман Оспанов (11-3) vs Крис Уэйд (18-6).

Видео трансляция турнира PFL 4.

Карен АГАБЕКЯН, XSPORT.ua