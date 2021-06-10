Эдвардс: «Усман так полюбил драться в стойке, что однажды он пострадает из-за этого»
Победитель боя Эдвардс – Диас станет претендентом на пояс в полусреднем весе UFC
Главный кандидат на поединок с Усманом уже известен
16:56
Эдвардс и Диас / Фото - mmajunkie.usatoday.comПрезидент UFC Дэйна Уайт назвал следующего претендента на пояс в полусреднем дивизиона организации, которым владеет нигериец Камару Усман (19-1).
Цитирует Уайта Lowkickmma.
«Колби Ковингтон – претендент номер один. Камару хотел еще раз подраться с Хорхе Масвидалем, и мы пошли ему на уступки. Теперь очередь Колби. Бой между Усманом и Ковингтоном – один из лучших, который я когда-либо видел в своей жизни. Так что Колби следующий в очереди. Что касается боя между Леоном Эдвардсом и Нейтом Диасом, то его победитель станет следующим претендентом после Ковингтона».
Ранее Уайт заявил, что следующим соперником Усмана станет первый номер дивизиона скандальный американец Колби Ковингтон (19-1).
Напомним, поединок Эдвардс – Диас состоится 13 июня на турнире UFC 263.
Полный кард турнира UFC 263.
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