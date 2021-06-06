Российский боец сорвал возвращение Понзиниббио после 2 лет простоя
Понзиниббио: «Надеюсь, что меня вернут в топ-10»
Сантьяго реабилитировался за прошлое поражение
6 июня 17:23
Сантьяго Понзиниббио / Фото: usatoday.com
Аргентинский полусредневес UFC Сантьяго Понзиниббио (28-4) не придает значимости своей победы над Мигелем Баезой (10-1), сообщает MMAFighting.com.
«Я знаю, кто я такой. Я знаю свой потенциал. Я выиграл восемь из последних девяти боев. Я отлично показывал себя, и надеюсь, что меня вернут в Топ-10.
Я знаю, что однажды стану чемпионом и сделаю это ради своей страны и своего народа».
Напомним, ранее Понзиниббио победил Мигеля Баезу единогласным решением судей.
Комментарии 0