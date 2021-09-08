Порье: «Два года назад я был неуверен в своем будущем. Сегодня я готовлюсь в конце года надеть на талию золото»

Американец вспомнил поединок с Нурмагомедовым на UFC 242

Дастин Порье / фото - UFC Первый номер легкого веса UFC Дастин Порье (28-6) в Twitter поделился воспоминаниями от боя с Хабибом Нурмагомедовым на UFC 242. Россиянин разрушил мечты американца на чемпионский титул, «задушив» Порье в третьем раунде. «В этот день, два года назад, я ушел со сцены после пресс-конференции. В тот момент мое сердце было разбито вдребезги, и я не был уверен насчет своего будущего. Но сегодня я готовлюсь к еще одному шансу, чтобы в конце этого года обернуть мою талию золотом. Продолжайте трудиться и преследовать свои мечты! Оставьте сомнения окружающим». Дастин Порье рассказал, что тело спокойно позволит ему перейти в полусредний дивизион.

Рене Тер Велде