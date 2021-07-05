Ковингтон: «Порье снова победит Макгрегора, но победа над Конором, уже мало что значит»
Порье: «Если я лучший в мире, то я побью Конора и буду бороться за пояс»
Экс-временный чемпион UFC – о предстоящем реванше в легком дивизионе
12:41
Дастин Порье / Фото - cbssportsЭкс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (27-6) с уверенностью заявил, что выиграет третий поединок у ирландской звезды промоушена Конора Макгрегора (27-6).
Цитирует Порье MMA Weekly.
«Я довольно легко дал согласие на еще один реванш с Конором. Если я лучший в мире, то я побью Конора и буду бороться за пояс. Я азартный человек и верю в свои боевые навыки».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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