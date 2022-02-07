Тренер Макгрегора рассказал, кого хочет видеть следующим оппонентом своего подопечного
Порье готов провести бой с Макгрегором в боксе
При этом, в MMA Дастин больше не планирует драться с Конором
13:59
Дастин Порье, Конор Макгрегор / Фото: UFC
Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) в Twitter заявил о готовности провести поединок против Конора Макгрегора (22-6) по правилам бокса.
Один из пользователей спросил американца о четвертом бое с Макгрегором и Дастин отказал.
Тут же другой пользователь спросил, как Дастин относится к тому, что четвертый бой пройдет по правилам бокса. Ответ Порье был лаконичен:
«Погнали».
Напомним, планируется, что Порье следующий бой проведет против Нэйта Диаса.
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