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Порье готов провести бой с Макгрегором в боксе

При этом, в MMA Дастин больше не планирует драться с Конором
MMA
13:59
Порье готов провести бой с Макгрегором в боксе
Дастин Порье, Конор Макгрегор / Фото: UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) в Twitter заявил о готовности провести поединок против Конора Макгрегора (22-6) по правилам бокса.

Один из пользователей спросил американца о четвертом бое с Макгрегором и Дастин отказал.

Тут же другой пользователь спросил, как Дастин относится к тому, что четвертый бой пройдет по правилам бокса. Ответ Порье был лаконичен:

«Погнали».

Напомним, планируется, что Порье следующий бой проведет против Нэйта Диаса.

Карен Агабекян
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