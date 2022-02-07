Порье готов провести бой с Макгрегором в боксе

При этом, в MMA Дастин больше не планирует драться с Конором

Дастин Порье, Конор Макгрегор / Фото: UFC

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье (28-7) в Twitter заявил о готовности провести поединок против Конора Макгрегора (22-6) по правилам бокса.



Один из пользователей спросил американца о четвертом бое с Макгрегором и Дастин отказал.

Тут же другой пользователь спросил, как Дастин относится к тому, что четвертый бой пройдет по правилам бокса. Ответ Порье был лаконичен:

«Погнали».

Напомним, планируется, что Порье следующий бой проведет против Нэйта Диаса.