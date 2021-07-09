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Порье и Макгегор взвесились накануне поединка

Бойцы подерутся в трилогии на турнире UFC 264
MMA
20:10
Порье и Макгегор взвесились накануне поединка
Макгрегор и Порье / фото - UFC

Накануне вечера ММА UFC 264 в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира.

В главном событии вечера Дастин Порье (27-6-1) даст реванш экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-5). Бойцы на весах показали одинокавый вес, уложившись в рамки легкой весовой категории – 70, 8 килограмм

Результаты взвешивания других бойцов:

 

Гилберт Бернс (77,3 кг) – Стивен Томпсон (77,3 кг).

Ирене Алдана (63,2 кг) – Яна Куницкая (61 кг).

Шон О’Мэлли (61,5 кг) – Крис Моутиньо (61, 2 кг).

Ранее стали известны гонорары бойцов.

 

 

Антон Кривенко
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Теги

Дастин Порье Конор Макгрегор

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