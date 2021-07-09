В своем стиле. Хабиб отреагировал на оскорбления со стороны Макгрегора
Порье и Макгегор взвесились накануне поединка
Бойцы подерутся в трилогии на турнире UFC 264
20:10
Макгрегор и Порье / фото - UFC
Накануне вечера ММА UFC 264 в Лас-Вегасе состоялась официальная процедура взвешивания всех участников турнира.
В главном событии вечера Дастин Порье (27-6-1) даст реванш экс-чемпиону промоушена в двух весовых категориях Конору Макгрегору (22-5). Бойцы на весах показали одинокавый вес, уложившись в рамки легкой весовой категории – 70, 8 килограмм
Результаты взвешивания других бойцов:
Гилберт Бернс (77,3 кг) – Стивен Томпсон (77,3 кг).
Ирене Алдана (63,2 кг) – Яна Куницкая (61 кг).
Шон О’Мэлли (61,5 кг) – Крис Моутиньо (61, 2 кг).
Ранее стали известны гонорары бойцов.
Комментарии 0