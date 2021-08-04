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Порье назвал фаворита боя Гэтжи – Чендлер
Дастин назвал преимущества и недостатки бойцов
4 августа 09:59
Дастин Порье / Фото: UFC
Топовый американский легковес UFC Дастин Порье (28-6) назвал фаворита в поединке между Джастином Гэтжи (22-3) и Майклом Чендлером
(22-6).
«Я придерживаюсь того мнения, что у Гэтжи больше шансов на победу. У Чэндлера будут трудности трудности с тем, чтобы повалить его и удерживать в партере. Также Майклу будет непросто защищаться от силовых ударов Джастина».
Напомним, сначала между бойцами произошел словесный конфликт, а затем в UFC организовали этот бой на 6 ноября.
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