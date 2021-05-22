Порье отреагировал на победу Оливейры над Чендлером
Порье назвал свое оружие в третьем поединке с Конором
Мегафайт в легком дивизионе UFC состоится 10 июля в Лас-Вегасе
12:00
Дастин Порье / Фото - bleacherreportАмериканский легковес UFC Дастин Порье (27-6) на шоу THE FIGHT with Teddy Atlas рассказал, чего ожидает от экс-чемпиона лиги в двух дивизионах Конора Макгрегора (22-5) в их предстоящем поединке.
«Я дрался с Джимом Миллером несколько лет назад в Нью-Йорке в Barclay Center, и он был первым парнем, который использовал их против меня. У меня тогда появилось совершенно новое уважение к таким ударам. Я ожидаю, что Конор сделает то же самое сейчас. Он чувствовал, насколько разрушительны эти удары и насколько болезненны эти удары, и как сильно они меняют динамику боя. Я думаю, он собирается использовать их против меня сейчас. Я все еще работаю над тем, чтобы наносить низкие лоукики, но теперь я работаю над защитой намного больше, чем раньше. Если бы они не сработали в прошлом бою, я атаковал бы чем-нибудь другим. Если в новом бою они продолжат работать, я воспользуюсь ими. Если нет, то у меня есть сумка с инструментами, полная трюков, и я не могу дождаться, чтобы показать вам их, ребята».
Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.
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