Не для слабонервных. Видео жуткого перелома Макгрегора в бою против Порье
Порье – о победе над Конором: «Он говорил, что собирается убить меня. Карма – это зеркало»
Американец победил ирландца техническим нокаутом
08:12
Дастин Порье / фото - BR
Боец легкой весовой категории Дастин Порье (28-6-1) высказался о своей победе над Конором Макгрегором (22-6) на турнире UFC 264. Американец отметил в комментарии после боя, что карма сыграл с его соперником плохую шутку.
«Я заблокировал один из его лоукиков и почувствовал щелчок в его ноге. Это случилось раньше конца первого раунда.
Он говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки.
Он попал мне хорошим кроссом, как и в прошлом поединке – я не видел его удара. Он тянул меня за перчатки вниз, я пытался сказать это рефери.
Карма – это зеркало. Иногда такое происходит».
Видео страшного перелома Конора.
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