Порье – о победе над Конором: «Он говорил, что собирается убить меня. Карма – это зеркало»

Дастин Порье / фото - BR

Боец легкой весовой категории Дастин Порье (28-6-1) высказался о своей победе над Конором Макгрегором (22-6) на турнире UFC 264. Американец отметил в комментарии после боя, что карма сыграл с его соперником плохую шутку.

Он говорил, что собирается убить меня в октагоне. Это не входит ни в какие рамки.

Он попал мне хорошим кроссом, как и в прошлом поединке – я не видел его удара. Он тянул меня за перчатки вниз, я пытался сказать это рефери.

Карма – это зеркало. Иногда такое происходит».