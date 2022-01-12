В UFC определились, когда состоится бой Диаса и Порье
Порье – о возможном бое с Нэйтом Диасом: «Жду звонка»
Топовый американский легковес вскоре намерен вернуться в октагон
13:39
Дастин Порье / Фото - bleacherreportЭкс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (28-7) в Twitter отреагировал на возможный поединок со скандальный бойцом промоушена Нэйтом Диасом (20-13).
«Жду звонка».
Ранее сообщалось, что Порье дал согласие на бой с Диасом. Затем появилась информация, что в UFC отказались от проведения поединка Диас – Порье в начале года.
Сам Нэйт заявлял, что не намерен подписывать контракт с UFC на этот бой.
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