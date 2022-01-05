Диас – о бое с Порье: «UFC сказали, что им это не нужно»
В UFC отказались от проведения поединка Порье – Диас в начале этого года
У промоушена другие планы на звездных бойцов
15:58
Дастин Порье и Нэйт Диас / Фото - mmafightingПоединок между экс-претендентом на титул UFC Нэйтом Диасом (20-13) и звездным легковесом Дастином Порье (28-7) не состоится в начале года. Об этом сообщает издание MMA Fighting.
Источник утверждает, что UFC действительно хотела организовать поединок Порье – Диас в начале 2022 года, но передумала касательно проведения боя.
«Недавно UFC связалась с обоими бойцами, проявляя интерес к возможному добавлению их боя в один из предстоящих кардов в начале 2022 года. Несмотря на предварительные переговоры, несколько человек, знакомых с их ходом, рассказали MMA Fighting, что бой пока не состоится».
«Дополнительные источники сообщили, что рассматривалась возможность включения боя Порье – Диас в один из предстоящих кардов в январе или феврале, но похоже, что UFC отказалась от этих планов».
Ранее Порье сообщил, что принял бой с Диасом на коротком уведомлении. Однако Нэйт заявил, что в UFC не захотели организовывать их поединок.
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