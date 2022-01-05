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18:30 Мариуполь - СК Сокол -:- Запланирован
19:00 Краматорск - Белый Барс -:- Запланирован
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02:00 Шарлотт Хорнетс - Детройт Пистонс -:- Запланирован
02:00 Орландо Мэджик - Филадельфия Севенти Сиксерс -:- Запланирован
02:00 Вашингтон Уизардз - Хьюстон Рокетс -:- Запланирован
02:30 Бостон Селтикс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
02:30 Даллас Маверикс - Голден Стэйт Уорриорз -:- Запланирован
02:30 Индиана Пэйсерс - Бруклин Нетс -:- Запланирован
03:00 Милуоки Бакс - Торонто Рэпторс -:- Запланирован
03:00 Миннесота Тимбервулвс - Оклахома-Сити Тандер -:- Запланирован
05:00 Денвер Наггетс - Юта Джаз -:- Запланирован
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В UFC отказались от проведения поединка Порье – Диас в начале этого года

У промоушена другие планы на звездных бойцов
MMA
15:58
В UFC отказались от проведения поединка Порье – Диас в начале этого года
Дастин Порье и Нэйт Диас / Фото - mmafighting
Поединок между экс-претендентом на титул UFC Нэйтом Диасом (20-13) и звездным легковесом Дастином Порье (28-7) не состоится в начале года. Об этом сообщает издание MMA Fighting.

Источник утверждает, что UFC действительно хотела организовать поединок Порье – Диас в начале 2022 года, но передумала касательно проведения боя.

«Недавно UFC связалась с обоими бойцами, проявляя интерес к возможному добавлению их боя в один из предстоящих кардов в начале 2022 года. Несмотря на предварительные переговоры, несколько человек, знакомых с их ходом, рассказали MMA Fighting, что бой пока не состоится».


«Дополнительные источники сообщили, что рассматривалась возможность включения боя Порье – Диас в один из предстоящих кардов в январе или феврале, но похоже, что UFC отказалась от этих планов».


Ранее Порье сообщил, что принял бой с Диасом на коротком уведомлении. Однако Нэйт заявил, что в UFC не захотели организовывать их поединок.



Владимир Кириченко
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