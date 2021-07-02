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Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»

Топовый американский легковес не боится агрессии со стороны Макгрегора

MMA
09:34
Порье: «В Абу-Даби мы посадили Конора на самолет на глазах у всего мира»
Дастин Порье / Фото - mmamania
Экс-временный чемпион UFC в легком дивизионе Дастин Порье (27-6) заявил, что не опасается возможной агрессии в начале третьего поединка со звездой промоушена Конором Макгрегором (27-6). 

Цитирует Порье bjpenn.com.

«Хорошая новость заключается в том, что если Конор снова станет шальным, то мне теперь просто пофиг. Мне действительно плевать на это. Даже если бы он был шальным во время нашего последнего боя, то это было бы нормально. Я думаю, что Конор снова будет шальным, я практически уверен в этом. Но насколько шальным он может быть? В прошлый раз Конор угодил в нокаут. В Абу-Даби мы посадили его на самолет на глазах у всего мира. Что он может сказать на этот счет?».


Напомним, третий поединок Макгрегор – Порье состоится 10 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе в присутствии болельщиков. Первый бой Конор выиграл нокаутом в сентябре 2014 года, а в январе 2021-го досрочную победу оформил Дастин.


Владимир Кириченко
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Дастин Порье Конор Макгрегор

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