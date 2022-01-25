Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»

Игорь Потеря

Украинский полутяжеловес UFC Игорь Потеря (19-2) рассказал, что планировал выступать в организации в весе до 84 кг, но пришлось подписать контракт на 93 кг.



Выступал в 93. Хорошая весогонка была, когда весил 84. Нереально чувствовал себя. Был быстрый, сильный. А случалось и обратное. Перед турниром согнал 10 килограмм, и пошла гиперкомпенсация. Мне снова вес гонять нужно было, я истощал себя, и очень плохое было самочувствие. Если мне дают нормально времени на восстановление, то в диапазоне от 84 до 93 я готов.

Здесь другой уровень. Против меня будут выходить парни побольше. Нужно набрать, чтобы комфортно себя чувствовать».