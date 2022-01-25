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03:00 Хьюстон Рокетс - Сан-Антонио Сперс -:- Запланирован
05:00 Портленд Трэйл Блэйзерс - Миннесота Тимбервулвс -:- Запланирован
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Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»

Игорь дебютирует в американском промоушене 5 марта
MMA
16:49
Потеря: «У меня с UFC контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84»
Игорь Потеря

Украинский полутяжеловес UFC Игорь Потеря (19-2) рассказал, что планировал выступать в организации в весе до 84 кг, но пришлось подписать контракт на 93 кг.

«У меня контракт подписан на 93 кг, но изначально рассчитывал, что выступать буду в категории до 84. Дело в том, что на поединке я весил 92.3, а после – 89.1. Стараюсь отъедаться, набирать массу. Сейчас вешу 96. Хочу гонять килограмм 10, поэтому нужен вес около 103.

Выступал в 93. Хорошая весогонка была, когда весил 84. Нереально чувствовал себя. Был быстрый, сильный. А случалось и обратное. Перед турниром согнал 10 килограмм, и пошла гиперкомпенсация. Мне снова вес гонять нужно было, я истощал себя, и очень плохое было самочувствие. Если мне дают нормально времени на восстановление, то в диапазоне от 84 до 93 я готов.

Здесь другой уровень. Против меня будут выходить парни побольше. Нужно набрать, чтобы комфортно себя чувствовать».

Напомним, Потеря дебютирует в UFC на номерном 272 турнире, который состоится 5 марта.

Источник: stavkinasport.com Карен Агабекян
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Игорь Потеря

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