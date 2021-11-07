Усман в тяжелом реванше разбил Ковингтона
Появилось видео, как Ковингтон покидал октагон после боя с Усманом
Нигериец защитил титул чемпиона UFC
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Колби Ковингтон / фото - Getty Images
7 ноября в Нью-Йорке состоялся турнир UFC 268, в главном событии которого чемпион полусреднего веса Камару Усман (20-1) защитил титул в реванше с Колби Ковингтоном (16-3).
После боя в Сети появилось видео, на котором видно, как Ковингтон покидает октагон после боя на костылях.
Напомним, Гэтжи победил Чендлера в тяжелой рубке на UFC 268.
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